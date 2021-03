Seda, et eestlane metsa armastab, teame kõik. Mets koos mäe, nurme ja nõmmega on ka Eesti kohanimedes esinevad lemmiksõnad. Meil on ametliku nimena Eestis praegu kaheksa Metsaküla, kümme Mäeküla, kaheksa Nurme küla, kaheksa Nõmme küla ja neli Nõmmküla. Enne viimast haldusreformi oli neid rohkem, mõned pidid samasse valda sattumisel nime vahetama. Kui võtame juurde mitteametlikud ja varem kehtinud külanimed, siis on meil olnud üle 50 Metsaküla.