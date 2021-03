Neli endist karistuskoloonia kinnipeetavat ütlesid väljaandele The Moscow Times, et Navalnõil seisab ees raske aeg. «See on igal juhul äärmiselt range režiimiga vangla. Nad tahavad kontrollida iga sinu sammu ja mõtet,» ütles Konstantin Kotov, kes veetis seal loata meeleavaldusel osalemise eest üle poolteise aasta.

Kotovi sõnul on Venemaal nelja tüüpi karistuskolooniaid, millest igaühel on isesugune režiim, mis sõltub vangide kuritegude raskusastmest.

«Navalnõi vangla on ametlikult tavaline üldrežiimiga kinnipidamisasutus, kuid reaalsed tingimused on rohkem kooskõlas range režiimiga kolooniatega,» lausus Kotov ja lisas: «Vangid, kes on aega teeninud vanglates üle kogu Venemaa, kinnitasid mulle, et see oli kõige raskem koht, kus olla.»