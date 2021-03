Tehnika lühiuudised

Ultraheliga Altzheimeri tõve leevendamine

Kolmele vabatahtlikule varases Alzheimeri tõve staadiumis patsiendile suunati ultraheli aju hipokampuse (hippocampus on merihobude ladinakeelne nimetus, aju osana moodustubki see kahest merihobukesi meenutavast alast ajutüve juures) piirkonda, mis korraldab nii mälu kui õppimist. Ultraheli muutis ajuveenide toimimist selles piirkonnas. Alzheimeri tõbe seostatakse amüloidsete naastude moodustumisega neuronite ümbrusse. Nagu näitas ka katse käigus tehtud tomograafiline uuring, mõjutab ultraheli ajuveenide verebarjääri vähendavalt. Sel moel mõjutatud veenide kaudu juhiti ajust välja amüloidseid naaste tekitada võivad jääkained. Aju verebarjäär tuleneb sealsete veresoonte teistsugusest ehitusest. See kaitseb ka aju mitmesuguste bakterite ja viiruste vastu, et need ei satuks vereringest ajju. Läbi selle barjääri kulgeb nii hapnik kui väiksemad toitainemolekulid. Suuremad molekulid jäävad barjääri taha kinni. Ultraheliga aju veresooni mõjutades võib jõuda ka viisini, kuidas näiteks suurema molekulkaaluga ravimeid ajju viia. New Atlas/PM