Mart Levo: üleliia palju pole e-tervise arengukavast ellu viidud

Tellijale

Kes on peale teie veel Leia.ai loomise taga ja miks on sellist infosüsteemi vaja?

Leia rakenduse taga on kaks endist arsti ja üks tarkvarainsener ning seda ajendas looma muu hulgas asjaolu, et lähima viie aasta jooksul läheb pensionile 200 perearsti. Ühiskonnas on ka pettumust praeguse perearstisüsteemi toimimise suhtes. Me loodame, et tarkvara ei eira fakte ega unusta uuringute tulemusi.

Infosüsteemi loomise aluseks on veendumus, et meditsiinis valitseva personalipuuduse ja sellest tingitud patsientide rahulolematuse lahenduseks saavad olla ainult targad süsteemid. Tarkvaralahendused, mis aitavad hallata infovoogu ja patsiendi liikumist süsteemis, sellised, mis koguvad, salvestavad, analüüsivad ja kuvavad andmeid viisil, mis võimaldab otsustajal teha kiireid ning adekvaatseid järeldusi. Tahame, et masin võtaks üle kogu rutiinse ja minimaalset meditsiinilist teadmist vajava tegevuse, jättes arstile vaid tegevused, milleks ta on välja koolitatud ja kus loob kõige rohkem lisaväärtust. Tõhusalt toimiv süsteem saab olla vaid kombinatsioon targast inimesest ja targast masinast. Meie fookuses on eelkõige esmatasandi arstiabi, kus teostatud muudatustel on kõige suurem mõju rahva tervisele ja arstiabi kättesaadavusele.

Kui kaugele on tänaseks jõudnud riiklikult arendatav e-tervise süsteem?

Sotsiaalministeerium lõi e-tervise arengukava aastateks 2014–2020. Arengukava oli igati ambitsioonikas, initsiatiivirohke. Aastal 2021 seda asja vaadates tuleb samas tõdeda, et üleliia palju sellest just pole ellu viidud.