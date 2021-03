Tüli tekitab eelmisel aastal jõustunud nn liikuvuspakett, mille üks säte nõuab rahvusvaheliste autovedude puhul, et juht sõidaks iga kaheksa nädala tagant koduriiki. Ida-Euroopa riigid nurisevad, et nende geograafilist asukohta arvestades seab see nende veo­äri Lääne-Euroopa riikidest pärit konkurentidega võrreldes oluliselt halvemasse ärilisse seisu. Transpordifirmad kurdavad, et päriselus tähendab nõue, et autojuht naaseb riiki tühja autoga, mis omakorda tähendab firma jaoks selget kahjumit.