See, mida tänapäeval viiruskriisi leevendamiseks rahanduses kasutatakse ja mida kasutati Euroopas 2008.–2012. aasta rahanduskriisi lahendamiseks, on tegelikult majanduspoliitika, mille lõi 1930ndatel John Maynard Keynes. Ja mida ka neil aegadel reaalselt ellu viidi. Praeguseks on tema teooriaid täiendatud ja kombineeritud, aga põhi on ikka sama.

Aga väitega, et Keynes oli 20. sajandi suurim majandusteadlane – nii teda valdavalt nimetatakse – on üks probleem. Kui tema revolutsioonilise suurteose («The General Theory of Employment, Interest and Money») esitaks mõni majandusteaduse üliõpilane tänases Tartu Ülikoolis magistritööna, oleks läbikukkumine kindel. See ei anna üldse mingi tõsise teadustöö mõõtu välja. Selles teoses pole empiirilist materjali, on vaid üksikud viited teistele autoritele. Ja ega ta polnudki akadeemilises mõttes teadus, aga oli ometigi teooria, mis on elus tänaseni, mille üle vaieldakse ja mida kasutatakse.