Peaminister Kallas: Eestis on sisuliselt eriolukord

Kallas sõnas, et valitsus on sunnitud tugevdama piirangute täitmise järelevalvet. Valitsus eraldas üle 500 000 euro, et terviseameti kriisijuhtimist abistada ja veel läheb osa rahast politsei- ja piirivalveametile piirangute järelevalveks.

Kui näiteks toitlustusasutuses või individuaalsel sportimisel tuvastatakse, et piirangutest kinni ei peeta, pannakse need kohad kinni ilma igasuguse kompensatsioonita, ütles peaminister: «Need, kes näitavad halba eeskuju, teevad kahju kõigile neile, kes tegelikult reeglitest kinni peavad.»

Riigihalduse minister Jaak Aab märkis, et värske küsitluse põhjal on viimasel paaril nädalal inimeste ohutunnetus paranenud. «Inimesed saavad aru, et olukord on tõsine. Pigem soovivad kindlaid reegleid ja on valmis ka neid reegleid täitma,» ütles Aab ja lisas, et inimeste ohutunnetus hakkab sarnanema sellega, mis oli eelmisel kevadel.