Kui see sisuliselt käes on, siis tuleb see ka välja öelda ja vormistada. Ma arvan, et asi ei ole selles, kuidas me olukorda nimetame, vaid selles, mida me teeme. Ütlesin Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil, et praegu on olukord halb, aga tuleb arvestada sellega, et läheb veel hullemaks. Praegused otsused peavad lähtuma mitte nädala statistikast, vaid sellest, mis võib tekkida kolme nädala, kuu või kahe pärast. Meetmeid on vaja võtta ennetavalt, mitte tagantjärele. Praegu me reageerime hilinemisega.