Põhjalas teeb õlut pruulmeister, mitte turundusosakond

Sel päeval, kui Postimees külastab Põhjala pruulikoda, on just valminud neljas katsepartii uuest õllest nimega Suvila, mis peaks tulema müüki aprillis ja on nüüd lõpuks tootmisküpseks saanud. «Täna hommikul lõime lukku,» räägib Põhjala tegevjuht Enn Parel. «Meil läks mitu kuud, et seda paika saada.»