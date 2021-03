Tähistamiseks ei pea põhjuse leidmisel just ülemäära fantaasiat kasutama, sest äsja möödus 50 aastat sõna «ulme» kasutuselevõtust eesti keeles ning 25 aastat Eesti Ulmeühingu asutamisest. Raul Sulbil sai personaalses plaanis täis veerand sajandit ulmekirjanduse aktiivse vaatleja ning kriitikuna.

Eesti ulmerahvas kujutab enesest poolkinnist vennaskonda: ise kirjutavad, ise loevad, ise arvustavad, ise annavad endile preemiaid. Ühtlasi peab see seltskond veebifoorumit, toimetab (veebi)ajakirju, korraldab ühiseid istumisi ning seminari vormis kokkutulekuid. Ja kuna seda kõike on tehtud juba piisavalt ja väärikalt kaua, on aeg hakata ühiselt läbielatud minevikku kroonikate ja mälestuste vormis ise talletama.