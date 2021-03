Rakett69 avas tuliuue Teadusstuudio! Ole esimene, kes teada saab, mis seal toimub

Neid värvilisi laudu ja suuri kutsuvaid nuppe teame me hästi. Just nende taha koonduvad «Rakett69» saate tarkpead ja annavad märku: ülesanne lahendatud! On suur vahe, kas teiste ajuragistamist kusagil diivanil pikutades pealt vaadata või ise ennast proovile panna. Raketi teadusstuudios pealtvaatajaid pole – siin saab igaühest avastaja ja leiutaja.

«Asja iva on väga lihtne,» selgitab üks idee eestvedajaid, insener ja ettevõtja Taavi Kotka. «Raketi saate ülesandeid on tänaseks kogunenud üle 200, lisaks 120 teadusülesannet Unicorn Squadilt. 'On ju raiskamine neid vaka all hoida.»