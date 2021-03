Rokimaailma tumedama poole teeneline veteran Nick Cave ja tema truu kaaslane Warren Ellis on saanud hakkama suurejoonelise, tumedalt nukra albumiga, ilma milleta tulevikus 2021. aasta muusikast rääkida ei saa. Cave’i ja tema vana sõbra ning bändikaaslase Ellise album «Carnage» ilmus üsna ootamatult, ilma eelneva meediakära ja ettekuulutusteta. Mingis mõttes võis see olla pisike üllatus isegi neile kahele mehele endale, kes said albumil leiduvad kaheksa lugu valmis põhimõtteliselt kahe ja poole päevaga. Cave on seda nimetanud kingituseks, mis kukkus taevast sülle.