Plaadi andis välja üks teine väga imelik mees, Phil Kaufman, kellest oleme «Aja augus» varem ka kirjutanud, seoses sellega, et ta varastas kantrimees Gram Parsonsi surnukeha ja pani selle kõrbes põlema. Olid imelikud ajad, ja eriti imelikud olid need kuulu järgi just Los Angeleses. Tarvitati palju narkootikume, aeti veel rohkem rumalat juttu ja oldi muidugi väga paranoilised. Kusagilt paistsid sisse ka okultistide lemmiku, musta päikese kiired. Mingis mõttes on praegused ajad tolle ajaga küllaltki sarnased.