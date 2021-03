USA kirjaniku Kate Elizabeth Russelli debüütromaan «Minu sünge Vanessa» jutustab 15-aastase kooliõpilase Vanessa ja temast 27 aastat vanema inglise keele õpetaja Jacob Strane’i suhtest ning selle mõjust teismelise elule. Russell kirjutas romaani 18 aastat, olles inspireeritud omaenda elust, ning see on õnnestunud niivõrd hästi, et teost võib julgelt nimetada kaasaja «Lolitaks», mis kirjutatud ajastule sobivalt naise perspektiivist. Rahvusvahelise bestselleri õigusi on tänaseks müüdud juba pea 30 keelde. «Minu sünge Vanessa» tõlkis eesti keelde Evi Eiche.