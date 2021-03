Aga kohe kindlasti on Ungern-Sternberg väärt suurt tähelepanu, umbes nagu Lenin, Stalin või Hitler. Loomulikult mitte ausammast. Eesti keeles on tema kohta ilmunud kolmes trükis Ferdinand Ossendowski ülemaailmne bestseller «Loomad, inimesed ja jumalad» (1924, 1993, 1996, viimane kord küll tendentsliku ja autoriõigust rikkuva pealkirja all «Kommunism või elav Buddha»). Mina sattusin sellest teemast kunagi niisugusesse vaimustusse, et kirjutasin Loomingu Raamatukogus ilmunud näidendi «Tšingis-khaan on Ungern-Stern­berg» (1997), kaheköitelise romaani «Ungern- Sternberg – sõjajumal» (1999) ning aimeraamatu «Kindralleitnant Robert Roman Ungern-Sternberg» (1999).

Venemaal on Ungern-Stern­bergist avaldatud paarkümmend raamatut, temast on tehtud laule, ta on olnud tegelaseks filmides ja teleseriaalides. Kõige põhjalikum Ungern-Sternbergi uurija ja käsitleja on olnud kirjanik, stsenarist ja ajalookandidaat Leonid Juzefovitš, kelle dokumentaalromaani «Kõrbe isevalitseja» on paarikümne aasta jooksul välja antud õige mitu korda, nüüd on selle viimase, 2019. aasta täiendatud ja parandatud trüki tänuväärselt eesti keelde tõlkinud Liivia Anion.