Välismaa lühiuudised

Valgevene nõuab Tsihhanovskaja väljaandmist

Valgevene prokuratuur teatas eile, et taotleb riigist põgenema sunnitud opositsioonijuhi Svjatlana Tsihhanovskaja väljaandmist, et anda ta kohtu alla kuritegude eest valitseva korra, avaliku julgeoleku ja riigi vastu. Uurijad ütlesid nädala algul, et Tsihhanovskaja kavandas koos kaaslastega riigi suuruselt teises linnas Gomelis ulatuslikke rahutusi, kohalike valitsusasutuste hõivamist, oma haldurite ja omavalitsuste ametissemääramist. Tsihhanovskaja on väite tagasi lükanud. Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ütles, et nad ei kavatse Tsihhanovskaja väljaandmise nõuet isegi arutada. AFP/BNS