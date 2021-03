Kremli-sidemetega toitlustusmagnaadiga seotud info eest on pandud välja 250 000 dollari suurune tasu. Seda põhjusel, et Prigožinit süüdistatakse vandenõus Ameerika Ühendriikide vastu seoses Peterburis baseeruva Internet Research Agency nimelise trollivabriku juhatamisega. Väidetavalt oli just see asutus USA valimisi ja poliitikat mõjutanud internetikampaaniate taga.