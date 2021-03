Väärtpaberiinvestorite tuludeklaratsioon nõuab tavapärasest veidi enam pusimist

Kui üldiselt on meie tuludeklaratsiooni täitmine ülilihtne ja võtab tavaliselt aega pool kuni viis minutit, siis väärtpabereid müünud investoritel see nii libedasti ei lähe. Deklareeritaval aastal väärtpabereid müünud inimestel on tulude deklareerimisel veidi rohkem pusimist ja läheb ka pisut rohkem aega. Tõsi, lihtsamalt läheb deklareerimine neil, kes investeerivad investeerimiskonto kaudu.