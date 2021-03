Seletuse EPP aeglusele Fideszi suhtes pakubki aga võimu küsimus. EPP on 705-liikmelises Euroopa Parlamendis suurim fraktsioon 175 kohaga. Suuruselt teisel kohal on sotsid 145 kohaga. Ilmselge, et 12-kohalise Fideszi lahkumine vähendab EPP mõju ja vahet sotsidega. Pealegi terendab võimalus, et Fidesz võib minna euroskeptikute leeri, kelle read hõrenesid pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. See kõik kahandab Euroopa Parlamendi toimimisvõimet.

Orbán on seni tõrjunud euroopalikke väärtusi, kuid samal ajal on Ungari saanud Euroopa Liidult suuri rahalisi toetusi. Orbán ei ole tahtnud seetõttu kunagi Euroopa Liidule täielikult selga keerata, kuid nüüd on küsimus, kas Ungari on jõudnud murde­punkti, nii et sarnaselt Brexitiga võib hakata kõlama jõulisemalt ­Hungexiti (Ungari lahkumine EList) idee. ­Eesti huvides on, et praeguses konfliktis kumbki pool säilitaks oma näo. Me peaksime tundma muret selle pärast, et Ungari jääks Euroopa Liitu. Liikmesriikide lahkumise doominoefekti vallandumine ei teeni Eesti huve. Ent teisest küljest on Eesti huvides ka väärtustest kinnipidamine, sest kui Euroopa muutub riikide isekuse džungliks, pole Eesti-sugusel väikeriigil pikka pidu.