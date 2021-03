Rait Piir: hambutu valitsuse hingele jäävad kümned surmad

Enam ei toimu valitsuse või terviseameti pressikonverentsi, kus ei kõlaks üleskutsed omavastutusele. Tanel Kiik ja Kaja Kallas ei väsi kordamast, et kõik inimesed peavad soovituslikest piirangutest ise kinni pidama. Kolmapäeval ütles Kiik, et usub, et enamik Eesti elanikest on kaine mõistusega. Sama kordas neljapäeval Aab. Kallas ütles samal pressikonverentsil: «Lukk on loomadele.»