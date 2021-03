Majanduse lühiuudised

Riik toetab piirangutest enim mõjutatud ettevõtteid

Valitsus kinnitas erakorralisel istungil 2021.–2023. aasta tööhõiveprogrammi muutmise, mis võimaldab hüvitada piirangutest enim kahju saanud ettevõtetele märtsi töötasu. Töötasu jätkutoetust saavad taotleda ettevõtted, kelle käive või tulu on 2021. aasta märtsis langenud vähemalt 50 protsenti, võrreldes kuu keskmise käibega ajavahemikul detsember 2019 kuni veebruar 2020. Toetust saab üksnes töötajate eest, kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud. Toetuse prognoositav kulu on umbes 38 miljonit eurot, mis kaetakse töötukassa vahenditest. Töötukassa kompenseerib tööandjale 60 protsenti töölepinguga töötaja varasemast keskmisest palgast, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot kuus brutos. BNS