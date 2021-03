Eestluse huvid sõltuvad küll üldisemalt Eesti riigi heast käekäigust, aga kõik, mis tugevdab riiki, ei pruugi automaatsel tugevdada rahvust. Riik on n-ö pööratud niihästi sisse- kui väljapoole. Näiteks on riigile tähtis tema rahvusvaheline kuvand, mille teenistuses on ka osa kultuurist (kuhu laiemalt võttes kuulub sportki). Aga mitte kogu kultuur.