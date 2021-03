Tellijale

Imepeenikesest õlekõrrest polnud paraku mingit kasu ja lõpuks tuli seltskonnal ikkagi neile ulatatud tasuta maskid ette panna.

Vaala keskuse haldusjuht Avo Bergström ütles, et see juhtum oli erandlik ning valdavalt suhtuvad inimesed kehtestatud nõudmisse mõistvalt. Tema sõnul kontrollivad maski kandmist turvatöötajad nende majas pisteliselt ja vähemalt seni ei ole tekkinud vajadust kedagi eraldi uksele valvama panna. «Kui asi läheb hulluks, siis paneme kohe. Praegu jagame tasuta maske infoletis ja seda teevad ka turvatöötajad,» kõneles Bergström. «Andsime turvatöötajatele voli, et need, kes maski ei kanna, saavad selle või siis toimetatakse nad keskusest välja. Konflikte pole olnud. Küllap mõistab maarahvas asja hästi.»

Advokaadibüroo Levin vandeadvokaat Paul Keres lausus kaubanduskeskustes maski kandmisest keeldujate käitumist kommenteerides: «Mulle tuleb üllatusena, et on inimesi, kellele selline asi tuleb üllatusena. Kaubanduskeskuse omanik võib kehtestada igasuguseid keskuse külastamise tingimusi. Üks nendest võib olla see, et kui tuled sisse, siis paned maski ette. See on täiesti mõistlik tingimus.»