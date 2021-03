Aken Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) Covidi-osakonna töötajate puhkeruumis on praokil, ja sugugi mitte lõunaks söödud supi tõttu, mille lõhn toakeses ikka veel heljub. Aknast lastakse haiglasse kevadõhku, et parandada ventilatsiooni, mis töötab niigi täis­tuuridel. «Kui meil on mitukümmend koroonahaiget osakonnas, kes kõik kogu aeg köhivad, siis õhk on aerosooli täis. Kui saaksime viiruse punaseks värvida, siis näeksime, kuidas see õhus hõljub,» tähendab Covid-19 ­osakonna juht, mullu Eesti aasta arstiks valitud dr Alice Lill (pildil).