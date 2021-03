Eesti lühiuudised

Vaktsineerimisinfo tuleb eesti.ee postkasti

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) teatel edastab haigekassa alates neljapäevast 60–69-aastastele inimestele vaktsineerimise teavet riikliku postkasti @eesti.ee kaudu, kuid selle teabe kättesaamiseks tuleb riigiportaalis asuv postkast oma isiklikule meiliaadressile edasi suunata. Säärase informeerimise eesmärk on vähendada perearstikeskuste koormust, et nad saaksid keskenduda kõige olulisemale ehk vaktsineerimisele, kaugem eesmärk on kirjaliku teavituse kaudu informeerida kogu Eesti elanikkonda, edastas RIA. Selleks et inimene saaks kätte e-kirja, mis võimaldab tal valida sobiva aja vaktsineerimiseks, peab ta sisenema riigiportaali eesti.ee. Portaali saab siseneda ID-kaarti, Smart-ID-d või mobiil-ID-d kasutades. PM