Keset käimasolevat koroonakriisi on iga riiki voolav ­lisaeuro teretulnud ning eile sai pisut selgemaks, kes oma käe eurorahale peale panna saavad. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus tõi pressikonverentsil välja, et lähiaastatel ootab Eestis osa valdkondi ees tõeline rahasadu: «Välisvahendite uus periood suurendab oluliselt investeeringuid: [kui] varasematel aastatel on välisvahendite investeeringute kogusumma jäänud vahemikku 200–250 miljonit, siis järgmisel paaril aastal jõuab [see] üle 800 miljonini aastas,» kiitis minister. Kuna tihtilugu käib eurorahaga kaasas ka omaosaluse nõue, on tegelikkuses see investeeringute arv mitu korda kõrgem.