2. märtsil jõudis Tartu ülikooli kliinikumis oma elutee lõpuni teenekas onkokirurg Vello Padrik (pildil, 21. V 1937 – 2. III 2021). Teda on põhjust hea sõnaga meenutada nii neil, kes said omal ajal tervist juurde tema skalpelli abil, kui ka tema kolleegidel, kellest paljud on ta jäädvustanud raamatulehekülgedele.