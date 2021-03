Eestis plahvatas pomm: ajakirjandus avalikustas, et kõik eraldi kogutud jäätmed ei jõuagi taaskasutusse. Tegelikult tundub, et «avastuse» tegid küll vaid ajakirjanikud, sest vähe sellest, et niiviisi on asjad olnud pikka aega, on kogu süsteem olnud üles ehitatud niimoodi algusest peale ja mitte ainult meil, vaid ka väga paljudes teistes Euroopa riikides. Ma ei taha hakata lahkama, kes on või oli süüdi, kuigi kohati on kummastav lugeda kriitikat isikutelt, kes ise olid vastutavad keskkonnaõiguse raamistiku ja praeguse jäätmekäitlussüsteemi loomise eest, riigi aadressil, mis justkui olevat kõik vussi keeranud. Paistab, et need pikad aastad riigi palgal olles ja Eesti jäätmemajandust korraldades ei teinud neile selgeks, et nemad ongi see «riik».