Toomas Alatalu: naiste vs. naistega poliitmängud Moldovas

Molotovi-Ribbentropi paktis on riikide kõrval mainitud ka Bessaraabiat koos Berliini sõnumiga, et see neid ei huvita, ja Moskva ütlusega, et neid küll. Paktist johtuvalt tekitas viimane mainitud kohas naabritelt maad juurde võttes juulis 1940 Moldaavia NSV, mis «astus» koos Eesti, Läti ja Leeduga NSV Liidu liikmeks. Ehk oleme saatusekaaslased. Praegu meie kindlalt Euroopa Liidus ja NATOs, neil aga Brüsseli, Washingtoni ja Moskva osalusel käsil enneolematu poliitvõitlus Euroopa valiku või Venemaa mõjusfääri jäämise nimel, kus eesliinil vaat et eranditult naised, kirjutab politoloog Toomas Alatalu.