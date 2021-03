Millist hirmsat vaeva peavad transsoolised nägema, et teised identifitseeriks neid sellena, kellena nad ise tunnevad! Ja selleks on üks meetod – muuta end selliseks, et teised tunneksid sind ise ja automaatselt sellisena, tähendab, muutuda ise selliseks, et oleksid ära tuntud eest leitud märgisüsteemis vastavasoolisena. See ei käi kuidagi nii, et tahan ja identifitseerin ja laksti korras.