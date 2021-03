Koroonakriis on paljude eestimaalaste rahakotti rõhunud ning üks viis lisaraha teenida on ettevõtte alt teenust pakkuda. Maksuekspert Martin Lehtis annab nõu, mida enne äri registreerimist kindlasti silmas pidada.

PwC maksunõustaja Martin Lehtis selgitas, et ettevõtlusvormi valimine sõltub paljuski alast, milles teenust osutada plaanitakse. Iga vormi puhul on terve hulk nüansse, mis tasub enne otsustamist endale selgeks teha, et halval ajal ei tabaks ebameeldiv maksuüllatus.