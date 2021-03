Majanduse lühiuudised

Pank: pensioniosakute väärtus selgub septembriks

SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev tuletas teisest sambast lahkujaile meelde, et raha kättesaamise hetkeks võib finantsturgudel toimuv väljamaksesummat muuta ja esimestel lahkujatel on põhjust lõplikku selgumist oodata alles septembri alguses. Paljud ei tea, et selle aasta esimeses kvartalis esitatud avalduse põhjal kantakse vastavalt seadusele teise samba raha kliendi arvelduskontole alles septembris. Pensionifondide osakute väärtus muutub sõltuvalt finantsturu olukorrast. Vähemalt viiekuuline ooteaeg lahkumisavalduse esitamise ning väljamakse tegemise vahel tähendab, et pensioniosakute lõplik väärtus selgub esimestel väljujatel alles septembri alguseks. BNS