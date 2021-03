Pandeemia, mis on nüüd kestnud juba üle aasta, ­seiskas lennu­liikluse peaaegu kõikjal ­maailmas. «See oli suur šokk meie firmale. Halvim stsenaarium nägi eelmisel kevadel ette, et kriis kestab maksimaalselt aasta, ja me tegime kõik, et selle ajani oma rahaga välja vedada,» nentis Manner.