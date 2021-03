Otsusest üleeile teatanud Soome justiitsminister Anna-Maja Henriksson (Soome Rootsi Rahvapartei) rõhutas, et tehniliselt oleks saanud valimised läbi viia ka 18. aprillil, kuid THL hoiatas neid üha tõsisemaks muutuva viiruseolukorra eest. «THL arvas, et halvimal juhul võib nakatumiste arv algsel kohalike valimiste päeval olla umbes 2600 – 11 200 nakatunut päevas. See on hirmutav info,» ütles ta.