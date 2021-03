Kogu lool on veel üks aspekt. Nimelt ühiskonna enesereguleerimise seisukohalt. Igas ühiskonnas on kirjutamata reeglid, mis ei ole seadustena kirja pandud. Loomulikult sõltuvad need reeglid iga ühiskonna kultuurist, ajaloolisest kogemusest ja julgeolekupoliitilisest olukorrast.