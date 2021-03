Mirko Rajase ülidünaamiline lavastus kestab koos vaheajaga kolm tundi, terve see aeg vuhiseb raju kompromissitusega, täpselt nagu kahe poisi seikluslik autosõit. Koolinoored, kellega koos 2. märtsi hommikul viimast piirangute-eelset etendust jälgisin, olid toimuvaga lakkamatult kaasas. Teatrist väljudes kuulsin ühe noormehe vaimustunud kommentaari: «See oli reaalselt nagu kino!» Naeratades mõtlesin, et Rajase lavastus on reaalselt teater, leidlik vaimukas mäng lavatinglikkusega, mida kinoreaalsus ei võimaldaks.