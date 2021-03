Riigi vaktsiinistrateegia nörritab perearste

Mitu kuud käib jutt, et vaktsineerimistempo pole see, mis olema peaks. Lõpuks on ­seda korduvalt kinnitanud ka sotsiaalministeeriumi kantsler ja minister. Kuigi räägitakse väikesest vaktsineeritud õpetajate, päästjate ja politseinike arvust ning tehti katseprojekt 60–69-­aastaste inimeste vaktsineerimiseks, on üle Eesti endiselt väga palju perearstikeskusi, kes pole saanud riskirühmi ära vaktsineerida.

Perearstid on valmis vaktsineerima, kuid vaktsiine ei anta. Ja kui antakse, siis on etteteatamisaeg väga lühike, mistõttu on ka ettevalmistus nimistus olijatele helistamiseks üürike. Postimehele teadaolevalt on see mure perearstidel üle Eesti.