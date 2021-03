Šveitsi otsedemokraatia reeglite kohaselt referendumile pandud ettepanek «Jah täielike näokatete keelule» ei maininud otsesõnu burkat või nikaabi ega islamit, kuid selle toetuseks korraldatud kampaania ei jätnud kahtlust, et just see oli keskne, mis siis, et ettepanekuga sooviti keelata maskide kandmine ka vägivaldsete tänavameeleavalduste ajal, vahendas Reuters.