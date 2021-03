2300 töötajaga Eesti Energia suurenergeetika osas on pandeemia algusest koroonadiagnoosi saanud 397 inimest, 1600 töötajaga Viru Keemia Grupis (VKG) on koroonahaigeid praegu 51 ja tervenenuid 119.

«Hetkeni, mil sain koroonaviiruse diagnoosi, ei kurtnud ma tervise üle. Ei osanud mõeldagi, et võiksin viiruse tõttu 23 päeva haiglas lebada. Kõik algas palavikust. Mingeid muid erilisi kaebusi polnud. Mulle tundus, et kõik on normaalne, lihtsalt üldse ei olnud jõudu,» kirjutab Priit Kama Eesti Energia siseveebis.