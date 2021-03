Nädal tagasi kirjutas Graanul Investi juht ja suuromanik Raul Kirjanen: «Samamoodi nagu oleme tervisekriisi lahendamisel /…/ saanud aru, et ainult ja üheselt meditsiinilistele argumentidele toetudes põhjustame tõsiseid /…/ tagajärgi muudes ühiskonna kihtides, tuleks vaadelda ka bioenergeetikateemalist vaidlust.» Sel nädalal on selge, et ööklubide omanike ja hingekarjaste argumendid oleksid meid koroonakriisis tänasest veelgi halvemasse seisu juhtinud.