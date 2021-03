Eestis käib puidu põletamise alane diskussioon üsna tuliselt. Kuna aktivistid on vahel rääkinud sellest, et pelletiteks tehakse ka palki, rajab metsatööstus oma vastuargumendid sageli just selle väite naeruvääristamisele. Muidugi on ekslik puidutööstusele sobimatut tüvepuitu palgiks nimetada, aga faktiks jääb pelletitootmisega seotud firmade raieaktiivsuse kasv kaitsealadel, kus kvaliteetse puidu osakaal ongi väike.

Pelletite koostist uurides on leitud, et need on tehtud peamiselt tüvepuidust, mitte haost. Ameerika Ühendriikides on jälgitud metsapuidu teekonda langilt tehasesse ja need puidukoormad koosnevad suurtest tüvedest. Suurem osa neist ei pruugi vastata tööstusliku palgi nõuetele, aga see ei ole põhjus nende ahju saatmiseks.