Oi kuidas ei taha kirjutada pandeemiast. Aga see on ainus, mis määrab praegu kogu olemise sisu ja võib lähiajal ühiskonna plahvatuseni viia. Hakkan üha enam mõistma inimesi, kes neelavad ahnelt vandenõuteooriad. Mõistan maskivastaseid, kriitikuid, tigetsejaid ja panikööre. Ja mõistan ka neid, kes on siiralt mures, hirmul, vastutustundlikud, korrameelsed, punktuaalsed ja hoolikad. Nagu arvata võis, ei ole küsimus ammu enam haiguses kui sellises. Küsimused on roninud sootuks teistele skaaladele ning tegelevad eksistentsiaalsete, moraalifilosoofiliste teemadega. Mis on vabadus? Mis on õigus? Mis on kohustus? Mis on need minu kui inimese ja minu kui ühiskonnaliikme jaoks? Mis on süü? Keda või mida saab usaldada?