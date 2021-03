Viimastel nädalatel on alanud elav energeetikadebatt, mille keskmes on küsimus Eesti elektri varustuskindlusest täna ja tulevikus. Vaieldamatult on energeetikas toimuvad muutused kiired, mistõttu peab riik olema valmis sekkuma, et elektrienergia kättesaadavus ühelgi hetkel ei katkeks. Lähemas tulevikus seda ohtu ei ole.