Euroopa Keskpank peab turgudele kindlust süstima

Sel nädalal toimuval EKP nõukogu istungil on ilmselt kesksel kohal hiljuti kogu maailmas tõusnud võlakirjade tootlus, mille põhjustasid inflatsiooni kiirenemise märgid. Investorid kardavad, et hinnakasv võib sundida keskpanka intressimäärasid tõstma, see muudaks laenamise kallimaks ja aeglustaks pandeemiast taastumist. «EKP president Christine Lagarde peab veenma turge, et keskpank on pühendunud soodsate finantstingimuste tagamisele,» kirjutasid pangakontserni Unicredit analüütikud.