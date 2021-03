Rahandusminister: lisaeelarve toob ettevõtjatele leevendust

Rahandusminister nentis esmaspäevasel kohtumisel, et lisaeelarve tulek on kindel. Kui suur see tuleb ja mida täpselt sisaldama hakkab, pole veel kindel, küll on teada, et valmis saab lisaeelarve juba kuu lõpuks. «Detaile ei avalikusta ma sellepärast, et neid lihtsalt ei ole veel,» ütles minister.