Sarnane on olukord kogu Venemaal. Kremliga seotud meediakanalid propageerivad Sputnikut, kuid venelased ise sellega vaktsineerimisest vaimustuses ei ole.

Venemaal välja töötatud koroonavaktsiini on erakorraliselt heaks kiitnud tervelt 45 riiki, peamiselt Ida-Euroopa ja arengumaad, kuid mida aeg edasi, seda vähem venelasi soovib ennast Sputnik V-ga vaktsineerida lasta.

Uuringufirma Levada-Tsentr poolt Venemaal veebruaris läbi viidud küsitluse kohaselt on vaktsiiniga Sputnik V valmis ennast vaktsineerida laskma vaid 30 protsenti küsitletutest, nõus ei olnud 62 protsenti vastajatest. Eelmise aasta detsembris oli nõus vaktsineerima 38 protsenti ning vastu oli 58 protsenti vastanutest. Vaid neli protsenti vastas, et nad on juba vaktsineeritud, teatab Levada pressiteates.