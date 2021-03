«Neil kuudel, mil ma olin rase… käis meil tandemis vestlus selle üle, et talle ei tagata julgeolekut, talle ei anta tiitlit ning samuti mure ja vestlused selle üle, kui tume on tema nahk, kui ta sünnib,» meenutas poja Archie ilmaletulekule eelnenud aega hertsoginna Meghan kahetunnises intervjuus Oprah Winfreyle, mis läks telekanali CBS eetrisse USA aja järgi üleeile õhtul. «Seda edastas mulle Harry, need olid vestlused, mida pere pidas temaga.»