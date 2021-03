Tanker Emerald on Liibüa riiklikule naftakompaniile kuuluv 19-aastane amortiseerunud laev. Seda romu, mis on olnud registreeritud «mugavusregistrites» Maltal ja Marshalli saartel, sõitnud viimati Panama lipu all, ei lasta­ enam Euroopa ja USA sadamatesse. Jaanuari keskel võttis see 250 meetri pikkune ja 44 meetri laiune laev peale salakauba – Iraani toornafta. Jaanuari viimasel päeval läbis tanker Suessi kanali ja kadus siis mõneks ajaks radarite vaateväljast, lülitades välja asukohasignaali. Uuesti ilmus laev välja Süüria ranniku lähedal, oli seal 3.–14. veebruarini ning kui seejärel tagasiteed alustas, oli laev tühjaks tehtud – pandud toime laevalt laevale ümberlaadimine. Esimene naftalaik avastati 130 kilomeetri kaugusel Iisraeli rannikust 5. veebruaril. 11. veebruaril oli see reostus jõudnud 50 kilomeetri kaugusele Iisraeli rannikust. Veel kaks suurt reostuspiirkonda asuvad Küprose ja Süüria vahel. 15. veebruaril läbis Emerald taas Suessi kanali ja 27. veebruaril Hormuzi väina, minnes ilmselt uue tapva laadungi järele.