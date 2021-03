Välismaa lühiuudised

Koolitüdruk tunnistas valetamist hukatud õpetaja kohta

Koolitüdruk, kes vallandas netis vihakampaania Prantsuse ajalooõpetaja Samuel Paty vastu, mis lõppes õpetajal pea maharaiumisega, tunnistas advokaadi vahendusel, et valetas ja levitas tema kohta valeväiteid. Tüdruk väitis, et Paty, kes näitas tunnis õpilastele prohvet Muhamedi kujutavaid pilapilte, palus moslemitel enne klassist lahkuda. Tüdruku isa esitas kaebuse ja võimendas süüdistusi internetis, mis viis selleni, et 18-aastane tšetšeeni põgenik raius mullu oktoobris õpetajal kooli juures pea maha. «Ta valetas, sest tundis end lõksu sattununa, kuna tema klassikaaslased palusid tal olla nende kõneisik,» ütles advokaat Mbeko Tabula. Tüdruk, keda oli distsipliiniprobleemide tõttu juba ähvardatud koolist välja heita, tunnis ei viibinud. Talle on esitatud süüdistus laimus, tema isa ja islamijutlustaja on saanud süüdistuse mõrvale kaasaaitamises. AFP/BNS