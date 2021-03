Igal aastal saabuvad Kanaaridele tuhanded turistid üle Euroopa, et nautida rannamõnusid, päikest, kaunist loodust ja vulkaanilist maastikku. Saarestik on üks Hispaania vaesemaid piirkondi, mis elatub peamiselt just turismist. Covid-19 kriis on seetõttu eriti tugevalt löönud kohalike saareelanike rahakoti pihta.